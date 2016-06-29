с чего всё началось

Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Предполагается, что соглашение будет утверждено распоряжением правительства.

Происшествия В Чечне задержали трех колдунов Двух женщин и одного мужчину, подозреваемых в колдовстве, задержали в Чечне. Об этом сообщил телеканал «Грозный».

Происшествия Тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями нашли в Саратове Полиция Саратова начала расследование жестокого убийства 18-летней девушки, найденной с 50 ножевыми ранениями в подъезде жилого дома.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Кино Скончался актер из сериала «Звездный путь» Арон Айзенберг 21 сентября умер американский актер Арон Айзенберг, исполнивший роль Нога в телесериале «Звездный путь: Глубокий космос 9». Актер скончался на 51 году жизни, сообщает Fox News.

Спорт Российские гимнастки выиграли золото на ЧМ в Баку Сборная России завоевала золотые медали в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в Баку (Азербайджан) Сегодня, 22 сентября национальная команда заняла первое место, получив за свое выступление 29,450 балла.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.

Экономика В России предлагают ввести индекс производства самогона Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец сообщил, что институт принял решение ввести новый индекс экономического кризиса — индекс производства самогона, пишет «Российская газета».

Автоспорт Феттель выиграл Гран-при Сингапура Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Армия и оружие Зариф назвал позерством действия США на Ближнем Востоке Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал США за решение перебросить дополнительные войска на Ближний Восток в связи с ухудшением обстановки в регионе из-за атаки на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Происшествия Японский журналист поразился доброте россиян Японский журналист Юити Онода рассказал, как россияне помогли ему после того, как его обокрали Петербурге.

Политика Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила Советская армия.

Шоу-бизнес Волочкова научит Бузову садиться на шпагат Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.

Здоровье В России могут бесплатно начать выдавать назначенные лекарства Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что ведомство готовит проект закона, по которому пациенты будут иметь возможность получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом, бесплатно или со скидкой.

Футбол «Сочи» обыграл «Динамо» в матче чемпионата России Футболисты московского «Динамо» проиграли «Сочи» в матче 10-го тура чемпионата России по футболу.

Происшествия Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Политика Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.

Технологии ВТБ сообщил о проблемах в работе мобильного банка ВТБ сообщил о проблемах в работе мобильного банка, клиенты не могут воспользоваться сервисом ни через приложение, ни на сайте.