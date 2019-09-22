Политика
Газета.RuBloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Предполагается, что соглашение будет утверждено распоряжением правительства.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин спустя три с половиной года «решил ратифицировать» Парижское соглашение по климату от 2015 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.РБКвчера в 08:01
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Bloomberg узнал о решении Путина одобрить Парижское соглашение по климату
Говорит Москвавчера в 08:25
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
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