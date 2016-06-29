Политика
BFM.ruBloomberg: Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату
Владимир Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что президент готовится сертифицировать документ, который был подписан еще три года назад.
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Происшествия
На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими
Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
REGNUM 11:51
Теннис
Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге
Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
Политика
Помпео заявил о конфиденциальности разговора Трампа и Зеленского
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что июльский телефонный разговор президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским был строго конфиденциальным.
Московский Комсомолец 10:38
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 20 сентября в 11:33
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Хоккей
«Витязь» обыграл СКА в матче КХЛ
Подмосковный «Витязь» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:34
Политика
Талибы обсудили с китайскими дипломатами в Пекине переговоры своего движения с США
Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Пекине переговоры с китайскими дипломатами, касающиеся диалога талибов с администрацией США и достигнутого между ними соглашения о восстановлении мира в Афганистане.
ТАСС 10:14
Гаджеты
Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google
В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.
Astera вчера в 03:08
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
В матче шестого тура английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм" обыграл "Манчестер Юнайтед".
Вести.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» и выдала худший старт за 25 лет
«Барселона» не смогла забить даже один гол и проиграла 0:2, выдав худший старт в чемпионате Испании за 25 лет.
Красная весна вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей
Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.
Экономика сегодня 10:38
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании
Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.
РИА Новости 07:22
Политика
Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам
Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).
ТАСС 10:36
Происшествия
Японский журналист поразился доброте россиян
РИА Новости 10:03
Финансы
Российские банки на треть сократили запасы валюты
След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
РБК вчера в 03:00
ЖКХ
МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы
ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.
РИА Новости 20 сентября в 09:45
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Происшествия
Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы
Два одноствольных охотничьих ружья и два обреза нашёл житель Подмосковья в одном из районов Балашихи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.
РИА Новости 12:22
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Футбол
«Динамо» уступило «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ
Московское "Динамо" дома сыграло с "Сочи" в рамках матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:58
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 05:41
Политика
Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину
Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.
BFM.ru 11:20
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Гаджеты
Глава Xiaomi показал необычный экран смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha
Исходя из изображения на тизере изначально предположили, что Mi Mix Alpha станет раскладным смартфоном, но глава Xiaomi Лей Цзюнь опроверг эту информацию заявив, что угол загиба на боковую часть корпуса превысит 90 градусов.
Astera 20 сентября в 12:48