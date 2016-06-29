с чего всё началось

Владимир Путин собирается одобрить Парижское соглашение по климату. Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что президент готовится сертифицировать документ, который был подписан еще три года назад.

Происшествия На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Теннис Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.

Политика Помпео заявил о конфиденциальности разговора Трампа и Зеленского Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что июльский телефонный разговор президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским был строго конфиденциальным.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Хоккей «Витязь» обыграл СКА в матче КХЛ Подмосковный «Витязь» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Талибы обсудили с китайскими дипломатами в Пекине переговоры своего движения с США Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) провели в Пекине переговоры с китайскими дипломатами, касающиеся диалога талибов с администрацией США и достигнутого между ними соглашения о восстановлении мира в Афганистане.

Гаджеты Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Футбол «Барселона» проиграла «Гранаде» и выдала худший старт за 25 лет «Барселона» не смогла забить даже один гол и проиграла 0:2, выдав худший старт в чемпионате Испании за 25 лет.

Шоу-бизнес Болеющая Полина Гагарина оказалась под капельницей Известная певица Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее положили под капельницу.

Политика Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.

Происшествия Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Политика Посольство РФ заявило о неподсудности России британским судам Со ссылкой на адвоката Роули издание проинформировало, что он планирует подать на Россию в суд, рассчитывая на компенсацию в £1 млн (около $1,25 млн).

Финансы Российские банки на треть сократили запасы валюты След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

ЖКХ МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.

Спорт WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Культура В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну» Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.

Происшествия Житель Подмосковья нашел в пруду два ружья и обрезы Два одноствольных охотничьих ружья и два обреза нашёл житель Подмосковья в одном из районов Балашихи, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка полиции.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Политика Трамп призвал ЕС не жалеть денег на Украину Президент США Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, поскольку у нее много проблем, передает ТАСС.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.