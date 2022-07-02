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Bloomberg: Путин указом о «Сахалине-2» развернул жесткую борьбу на Западе

Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, пишут обозреватели Bloomberg.
РИА Новости
Российский президент подписал указ о замене оператора проекта – Sakhalin Energy, в состав которого входили предприятия «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi, на новое российское юридическое лицо.
Общественная служба новостей
"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.
РИА Новости
Российский лидер накануне подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy заменят на новое российское юрлицо, а имущество компании окажется собственностью страны.
Экономика сегодня

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Bloomberg: Указ Путина о «Сахалине-2» развернул борьбу между Западом и Японией
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