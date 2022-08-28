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Bloomberg: РФ может прекратить поставки газа в Европу на год без негативных последствий

Россия может прекратить поставки газа в Европу на год без каких-либо негативных последствий.
Газета.Ru
Пич добавил, что текущих доходов от продажи энергоресурсов Москве хватит «чуть более чем на год» при прекращения поставок в Евросоюз.
Lenta.ru
Даже если объем поставок уменьшится, Россия потеряет в доходах не критичную сумму, пишет Bloomberg
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РЕН ТВ
Резкий рост цен на газ начался в Европе еще весной прошлого года.
РИА Новости

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