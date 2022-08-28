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Bloomberg: РФ может прекратить поставки газа в Европу на год без негативных последствий

Россия может прекратить поставки газа в Европу на год без каких-либо негативных последствий.
Газета.Ru
Даже если объем поставок уменьшится, Россия потеряет в доходах не критичную сумму, пишет Bloomberg
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РЕН ТВ
"Закроет ли Россия краны полностью или нет, будет политическим решением, и продолжительность любого отключения будет зависеть от размера компенсационных доходов от нефти", - считает Пич.
Российская газета
Резкий рост цен на газ начался в Европе еще весной прошлого года.
РИА Новости

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