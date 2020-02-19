Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВBloomberg: РФ напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Напечатать предстоит 300 миллионов купюр венесуэльских боливар. Номинал банкнот составит $143 миллиона. Венесуэле данная услуга обойдется в 7,4 миллиона долларов.
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с чего всё началось
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
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