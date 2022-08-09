Российский миллиардер (17-й в рейтинге Forbes с состоянием $6,9 млрд) Роман Абрамович после начала конфликта на Украине пытался продать долю (28,64%) в своем крупнейшем активе — компании Evraz, сообщает Bloomberg.
"Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе (президента Владимира Путина), касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сказали в регуляторе.
"Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров", — пригрозил политик.