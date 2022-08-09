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Bloomberg: Роман Абрамович пытается продать свою долю в компании Evraz

Российский миллиардер (17-й в рейтинге Forbes с состоянием $6,9 млрд) Роман Абрамович после начала конфликта на Украине пытался продать долю (28,64%) в своем крупнейшем активе — компании Evraz, сообщает Bloomberg.
РБК
Крупнейшим, но не контролирующим акционером компании, является Абрамович, у которого 28,64%.
РБК
10 марта Абрамович попал под британские санкции, предполагающие блокировку активов и запрет на въезд в страну.
РБК
На этом фоне Evraz заявила, что приостанавливает выделение в отдельную компанию крупнейшего в России производителя угля «Распадскую» (у Evraz 93,24% голосующих акций).
РБК

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Bloomberg: Роман Абрамович пытается продать свою долю в компании Evraz
Lenta.ru09:46
Bloomberg узнал о попытке Абрамовича продать свою долю в Evraz
РБК08:44
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