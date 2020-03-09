Энергетика
ТАССBloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля
Агентство отмечает, что с 1 апреля (когда закончится действие сделки ОПЕК+) компания будет наращивать добычу нефти в соответствии со своими целями развития. Как пишет Bloomberg, "Роснефть" может за одну - две недели нарастить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Комментарии
Политика
Поправки в Конституцию усиливают соцобязательства, заявил Медведев
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию РФ заявил, что предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами.
Экономика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Финансы
Верхние границы курса доллара и евро увеличила Мосбиржа
Московская биржа повысила верхние границы курса иностранных валют.
Армия и оружие
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
Происшествия
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке
В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Снижение мировых цен на нефть является положительным явлением для потребителей, заявил президент США Дональд Трамп.
Футбол
Премьер-министр Италии объявил о приостановке Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что все спортивные соревнования в стране, включая Серию А, приостановлены на время эпидемии коронавируса.
Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Наука
Кофеин не оказывает положительное влияние на креативность
Согласно результатам исследования американских ученых из Арканзаса и Северной Каролины, опубликованным в Consciousness and Cognition, кофеин не оказывает стимулирующего креативность воздействия.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили официальное мероприятие в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон. Сегодня они в последний раз официально вышли в свет.
Здоровье
В поисках вернувшихся: в Москве ищут пассажиров рейсов из Италии
В РФ число инфицированных увеличилось до 20. За праздники трое зараженных новым коронавирусом прилетели в Москву из Италии.
Общество
Сергей Шнуров в стихах отреагировал на обвал рубля
Лидер группы «Ленинград» и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров написал стихотворение о 8 Марта и падении рубля.
Армия и оружие
США разрабатывают способную атаковать без приказа подлодку
Американские разработчики показали беспилотную подводную лодку проекта CLAWS, которая благодаря искусственному интеллекту может принимать решение об атаке без участия человека.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Экономика
Главные новости за выходные 7–9 марта
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
Футбол
«Реал» проиграл «Бетису» и уступил первое место «Барселоне»
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями
Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Армия и оружие
Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов в интервью «Российской газете» сообщил, что современное вооружение и техника Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Футбол
«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти
Общество
У министра культуры Франции выявили коронавирус
Министр культуры Франции Франк Ристер заразился новым коронавирусом COVID-19, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию министра.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Футбол
Футбольный агент предложил провести Евро-2020 в России
Футбольный агент Марко Трабукки предложил провести Евро-2020 в России, но без иностранных болельщиков.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.