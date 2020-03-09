Энергетика
ТАССBloomberg: «Роснефть» может увеличить добычу нефти с апреля
Агентство отмечает, что с 1 апреля (когда закончится действие сделки ОПЕК+) компания будет наращивать добычу нефти в соответствии со своими целями развития. Как пишет Bloomberg, "Роснефть" может за одну - две недели нарастить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.
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