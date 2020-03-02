Экономика

КомпанияКомпанияBloomberg: «Роснефть» выплатила $250 млн за сделку в Курдистане

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило 250 миллионов долларов неназванному консультанту, который помог компании закрыть сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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