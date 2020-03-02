Экономика
КомпанияBloomberg: «Роснефть» выплатила $250 млн за сделку в Курдистане
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило 250 миллионов долларов неназванному консультанту, который помог компании закрыть сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Происшествия
Летевший в Софию самолет экстренно возвращается в Шереметьево
Самолет А320 компании "Аэрофлот" сообщением Москва-София готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа системы предупреждения столкновения с землей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Музыка
Вокалист Little Big оценил выбор группы на Евровидение от России
Общество
В России в 2019 году было предотвращено 34 теракта
Национальный антитеррористический комитет сообщил во вторник, что в России за прошлый год было предотвращено 34 теракта.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Турецкие военные сбили сирийский военный самолет в провинции Идлиб, сообщило сирийское государственное агентство SANA.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Биатлон
Глава IBU рассказал о решении провести этап Кубка мира без зрителей
Решение провести этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей приняли власти Чехии, заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.
Политика
Иран запросил у России помощь в борьбе с коронавирусом
Посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран запросил у Москвы помощь в борьбе с коронавирусом.
Экономика
«Детский мир» сменит генерального директора
Совет директоров, как указала компания, должен будет принять решение еще по двум вопросам: назначении на должность генерального директора Марии Давыдовой сроком на три года — сегодня она занимает пост заместителя генерального директора по коммерческой деятельности; а также назначении Чирахова председателем совета директоров ПАО "Детский мир".
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Футбол
Соболев: «Не буду рассказывать, что с детства был фанатом „Спартака“»
Новобранец "Спартака" форвард Александр Соболев рассказал о своём переходе в московский клуб из "Крыльев Советов" на правах аренды.
Общество
Навальный сообщил о блокировке банковских счетов родителей, жены и детей
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Политика
В Астрахани нашли замену дважды уволившемуся мэру
Как уже сообщало ИА REGNUM, мэр Астрахани Радик Харисов ушёл в отставку 25 февраля.
Общество
В России предложили отменить наказание за проституцию
С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
Общество
Губернатор Радаев заявил, что стал прорабом
Перед собравшимися выступил губернатор Валерий Радаев. Он напомнил, что в прошлом году область приступила к реализации нацпроектов.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Авто
Завод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену
Автозавод Nissan в Петербурге переходит на работу в одну смену. Как долго продлится такой режим, компания не сообщает.
Здоровье
Школы Саратовского района закрыли на карантин
В школах Саратовского района с 3 марта объявлен карантин. Об этом сегодня ИА «Свободные новости» сообщили в районном управлении образования.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Общество
Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум, который традиционно проходит в апреле, перенесен на неопределенный срок.
Политика
Депутаты Горсовета приняли изменения в Устав Липецка
С предложением внести изменения в Устав выступила инициативная группа депутатов от партии «Единая Россия».
Авто
Mercedes-Benz презентовал обновленный E-Class
Для европейского рынка гамма бензиновых моторов обновленного Mercedes-Benz E-Class получит агрегаты, способные генерировать 156–367 лошадиных сил, а дизельная линейка двигателей включает установки мощностью на 160–330 «лошадей».
Армия и оружие
В Сирию направляется четвертый десантный корабль ВМФ РФ
Большой десантный корабль (БДК) ВМФ России «Новочеркасск» прошел пролив Босфор и вышел в Средиземное море.