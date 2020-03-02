Экономика
ВедомостиBloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Политика
Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Депутат Рады Никита Потураев выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Музыка
Little Big представит Россию на «Евровидении»
Группа Little Big представит Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме - Первый канал.
Шоу-бизнес
Данила Козловский впервые стал отцом
Зуева опубликовала фото с младенцем в Instagram.
Происшествия
Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев
Бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев погиб на 85-м году жизни.
Общество
Погибший на банной вечеринке знал об опасности сухого льда
Продавец сухого льда предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко Валентина об опасности вещества - об этом стало известно сайту kp.ru.
Общество
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил передачу данных силовикам
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, что передает истории поездок пользователей силовикам.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии выросло до 52 человек
Руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли заявил, что количество заражённых коронавирусом в стране выросло до 1835 человек, пишет «МК».
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией или Ираном в Сирии и действия его страны в САР обусловлены исключительно интересами национальной безопасности и стремлением разрешить миграционный кризис.
Политика
Госдеп ограничил число сотрудников китайских СМИ в США
США вводят лимит на количество китайских граждан, которые работают в государственных китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Гаджеты
Reuters: Apple готова выплатить до $500 млн истцам за ухудшение работы смартфонов
Apple согласилась выплатить до $500 млн владельцам смартфонов, которые предъявили этой американской компании коллективный иск за умышленное замедление работы этих устройств с конечной целью подтолкнуть потребителей к покупке новых.
Энергетика
Вице-президент «Лукойла» пообещал эпоху дешевой нефти до 2040 года
Сегодня топ-менеджер представил в Брюсселе долгосрочный прогноз "Лукойла" по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.
Игры
Хидео Кодзима раскрыл дату релиза игры Death Stranding на PC
Игру можно будет приобрести в онлайн-магазинах Steam и Epic Games Store. Сегодня был дан старт предзаказу PC-версии Death Stranding.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Гаджеты
Xiaomi презентует смартфон Redmi Note 9 Pro
Официальная презентация смартфонов Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro назначена на 12 марта 2020 года.
Общество
Ростуризм предложил меры финансовой поддержки отрасли из-за COVID-19
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании Общественного совета агентства предложила ввести меры для финансовой поддержки туристической отрасли на фоне ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Футбол
Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках
Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Спорт
ВФЛА признала правомерность претензий World Athletics
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация признала правомерность претензий Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.