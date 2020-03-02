Экономика
ВедомостиBloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
В российской столице 24 человека госпитализированы и еще 83 находятся на карантине после контактов с заболевшими коронавирусом в городе.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
Военная полиция РФ вошла в Саракиб
Подразделения российской военной полиции введены в город Саракиб, на северо-западе Сирии, для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения транспорта и гражданского населения.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что Турция не конфликтует с Россией и Ираном в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не имеет проблем по Сирии с Россией и Ираном, передает РИА "Новости".
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР погиб в ДТП
Генерал армии Владимир Шуралев, в 1990-1991 годах занимавший пост замглавы Минобороны СССР, погиб в ДТП в Москве.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Политика
В раде захотели «швырнуть» на Москву атомную бомбу
11 февраля Зеленский назвал главной опасностью для Москвы захват Украины, так как это приведет к внутреннему жесткому конфликту внутри России и ее распаду в дальнейшем.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Биатлон
Назван состав мужской сборной России на два этапа КМ по биатлону
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров сообщил состав команды на два ближайших этапа Кубка мира.
Армия и оружие
Турецкая армия развернула «Щит весны» в сирийском Идлибе
Глава турецкого военного ведомства заявил, что операция начата в ответ на «подлый» авиаудар по позициям ВС Турции, унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих страны в Идлибской зоне деэскалации.
Общество
Президент России прокомментировал ситуацию с коронавирусом
В России ситуация с коронавирусом находится под контролем.
Общество
В Госдуме оценили идею введения налога на собак
С инициативой по введению налога или сбора с владельцев собак выступила мэр Якутска Сардана Авксентьева.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Матч за Суперкубок УЕФА проводится ежегодно. Награда разыгрывается в одной игре между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Инстаграм видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Хоккей
КХЛ утвердила максимальную и минимальную величину зарплаты
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения в регламенте по потолку и полу заработных плат с сезона-2020/21, размеры которых составят 900 и 270 млн рублей соответственно.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Общество
Кремль ответил на призывы возобновить расследование убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин может дать поручение возобновить расследование убийства российского телеведущего Владислава Листьева.
Футбол
Старридж отстранен от футбола до июня за нарушение правил о ставках
Экс-форвард "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Дэниел Старридж отстранен от футбольной деятельности до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Политика
В тульской дивизии ВДВ сменился командир
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Армия и оружие
Историк рассказал о 8 млн тонн бомб, сброшенных США на Вьетнам
Использование техники привело к большим потерям США. Американцы начали акции протеста, после которых войска США были выведены из Вьетнама.
Шоу-бизнес
Жена Джигана показала реакцию рэпера на известие о беременности сыном
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова поделилась с подписчиками видео, в котором показана реакция артиста на известие о том, что у него родится первый сын.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Авто
Peugeot 208 признан лучшим автомобилем Европы 2020 года
В текущем году выбор жюри пал на французскую модель Peugeot 208, сообщается на сайте премии. Всего на звание лучшего претендовали 7 моделей.