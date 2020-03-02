Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

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Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

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В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак

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Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
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Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.
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