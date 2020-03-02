Экономика
ВедомостиBloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Портсмут» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Портсмут" в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии уступил "Арсеналу" — 0:2. Отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.
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Россию на Евровидении 2020 представит группа Little Big
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Эрдоган надеется на мир в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется достичь понимания с российским лидером Владимиром Путиным во время будущих переговоров по ситуации в сирийском Идлибе.
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Astra вновь не смогла совершить тестовый запуск ракеты для Пентагона
Футбол
Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость
Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в Instagram авторитетное футбольное издание Transfermarkt, которое также занимается подсчетом трансферной стоимости футболистов.
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Мозги человека и пчелы работают практически одинаково
Изучения работы головного мозга пчелы, проводимые исследователями помогут понять как проходят когнитивные процессы в мозге у человека.
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TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
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Политика
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили президентские поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Космос
Телескоп Хаббл сфотографировал «пробку» спиральной галактики NGC 3887
NGC 3887 относится к галактике спирального типа с перемычкой.
Политика
Турция отказалась от дополнительного миллиарда евро от ЕС для беженцев
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что считает недостаточным дополнительный миллиард евро, выделенный Евросоюзом его стране на помощь беженцам, и отказывается от этих денег.
Наука
В останках утконосого динозавра сохранились следы ДНК
Современные методики позволяют обнаружить фрагменты клеток, биополимеров. У тираннозавров удавалось находить остеоциты с остатками белков.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила, зачем России нужен Крым
Чиновник отметил, что Москва также использует Крым в качестве основной базы для «применения войск в Сирии».
Политика
Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия
Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия, поскольку его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", написал Пушков в своем Twitter.
Гаджеты
Apple согласилась выплатить $500 млн за замедление работы старых iPhone
Apple согласилась заплатить компенсации в общей сложности до $500 млн владельцам старых iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS, сообщает Reuters.
Происшествия
На Кубани задержали банду полицейских
В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
Авто
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Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря»
В сети появилась информация, что актер Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в фильме«Пираты Карибского моря».
Игры
Опубликовано 3 геймплейных ролика Half-Life: Alyx
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка искусства татуировки
Технологии
Facebook разработала более простой и быстрый Messenger
Компания Facebook представила оптимизированную и более легкую в обращении версию приложения Messenger.
Авто
Представлен лёгкий и мощный седан Alfa Romeo Giulia GTA
Компания Alfa Romeo представила новую версию седана Giulia.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Григорьян отметила, что такой режим питания не подходит тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, например, сахарный диабет.
Кино
В Сети объяснили возвращение Нео и Тринити в четвёртой «Матрице»
Почитатели «Матрицы» представили несколько теорий, вследствие которых Нео и Тринити, которые погибли в третьей части, оказались живыми в четвертой.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева родила Даниле Козловскому дочь
32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева и 34-летний актер Данила Козловский стали родителями. Знаменитость родила возлюбленному дочь.
Наука
Определена структура внеземного белка в метеорите
Ученые впервые смогли обнаружить полную белковую молекулу в метеорите.