Экономика

ВедомостиВедомостиBloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану

Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
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Bloomberg: Роснефть заплатила 250 миллионов долларов тайному консультанту за сделку по иракскому Курдистану

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