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Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня

Россия находится "в нескольких часах" от дефолта по внешнему долгу, пишет
 Bloomberg.
ИноСМИ
Отмечается, что в ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.
RT на русском
В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи.
РБК
Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что считать грядущее событие дефолтом нельзя, потому как Москва делает все, «чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».
Компания

Подробнее о событии

Агентство Bloomberg сообщило о наступлении дефолта в России
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Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня
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