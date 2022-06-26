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Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня

Россия не будет объявлять о дефолте сама, пишет СМИ.
РИА Новости
Отмечается
, что в ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.
RT на русском
США прекратили действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах.
Lenta.ru
Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что считать грядущее событие дефолтом нельзя, потому как Москва делает все, «чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».
Компания

Подробнее о событии

Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня
РИА Новостивчера в 10:40
Bloomberg заявил о нахождении России «в часах» от дефолта
Forbesвчера в 05:41
Bloomberg заявил о нескольких часах до дефолта в России
Lenta.ruвчера в 08:36
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта
Газета.Ruвчера в 08:07
Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта России
РБКвчера в 07:21
Bloomberg: Россия в нескольких часах от дефолта
Коммерсантъвчера в 07:19
Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта по внешним обязательствам
РЕН ТВвчера в 08:51

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