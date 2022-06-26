РИА НовостиBloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июняРоссия не будет объявлять о дефолте сама, пишет СМИ.РИА НовостиОтмечается, что в ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.RT на русскомСША прекратили действие лицензии №9С, по которой Россия обслуживала госдолг в долларах.Lenta.ruГлава Минфина Антон Силуанов отмечал, что считать грядущее событие дефолтом нельзя, потому как Москва делает все, «чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».КомпанияЧитать далееСвернутьАфиша DailyАфиша DailyТелеканал 360°Пятый каналИА Красная ВеснаКубань-ИнформЮгополисAmur.lifeВечерняя МоскваСвойкировский.рфГазета.RuРБКПолитика СегодняHandyNewsMASHГЛАС.RUРамблерБлокнот.руLife.ruМолваREGNUMПодробнее о событииBloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июняРИА Новостивчера в 10:40Bloomberg заявил о нахождении России «в часах» от дефолтаForbesвчера в 05:41Bloomberg заявил о нескольких часах до дефолта в РоссииLenta.ruвчера в 08:36Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолтаГазета.Ruвчера в 08:07Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта РоссииРБКвчера в 07:21Bloomberg: Россия в нескольких часах от дефолтаКоммерсантъвчера в 07:19Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолта по внешним обязательствамРЕН ТВвчера в 08:51Показать ещёОценить7,4KПоделиться