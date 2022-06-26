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Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня

Россия находится в нескольких часах от дефолта по внешнему долгу — в ночь с воскресенья на понедельник завершится льготный период для выплаты примерно 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, пишет
 агентство Bloomberg.
Татар-информ
В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, позволявшую держателям облигаций получать платежи.
РИА Новости
Министр финансов Антон Силуанов в конце мая заявил, что Россия продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика.
РБК
Силуанов сказал: «И дальше будем платить в рублях с конвертацией в валюту».
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Истекает срок получения иностранными инвесторами выплат от России по внешнему долгу
ТАСС17:06
Россия движется к дефолту, поскольку срок платежа приближается — FT
Profinance.ru24 июня в 07:04
Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня
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