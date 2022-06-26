РИА НовостиBloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июняРоссия находится в нескольких часах от дефолта по внешнему долгу — в ночь с воскресенья на понедельник завершится льготный период для выплаты примерно 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, пишет агентство Bloomberg.Татар-информВ апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, позволявшую держателям облигаций получать платежи.РИА НовостиМинистр финансов Антон Силуанов в конце мая заявил, что Россия продолжает платить по внешнему госдолгу, чтобы сохранить имидж надежного заемщика.РБКСилуанов сказал: «И дальше будем платить в рублях с конвертацией в валюту».Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьАфиша DailyАфиша DailyТелеканал 360°Пятый каналКапитал страныИА Красная ВеснаЮгополисГазета.RuВечерняя МоскваСвойкировский.рфВесьмаРБКHandyNewsMASHРамблерLife.ruМолваREGNUMDP.RUАбзацDaily StormПодробнее о событииИстекает срок получения иностранными инвесторами выплат от России по внешнему долгуТАСС17:06Россия движется к дефолту, поскольку срок платежа приближается — FTProfinance.ru24 июня в 07:04Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июняРИА Новостивчера в 10:40Bloomberg: Россия находится в нескольких часах от дефолтаРамблервчера в 10:07Агентство Bloomberg заявило, что до дефолта России осталось несколько часовЕвразия Dailyвчера в 08:50Bloomberg сообщил о нескольких часах до дефолта РоссииРБКвчера в 07:21Bloomberg заявил о возможности дефолта России по внешнему долгуRT на русскомвчера в 11:42Показать ещёОценить6KПоделиться