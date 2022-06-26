РИА НовостиBloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июняРоссия находится "в нескольких часах" от дефолта по внешнему долгу, пишет Bloomberg.ИноСМИОтмечается, что в ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.RT на русскомВ апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи.РБКГлава Минфина Антон Силуанов отмечал, что считать грядущее событие дефолтом нельзя, потому как Москва делает все, «чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».КомпанияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuАфиша DailyТелеканал 360°Пятый каналРЕН ТВКапитал страныИА Красная ВеснаЮгополисВечерняя МоскваСвойкировский.рфРБКHandyNewsMASHРамблерБлокнот.руLife.ruРосбалтМолваREGNUMDP.RUАбзацПодробнее о событииАгентство Bloomberg сообщило о наступлении дефолта в РоссииNews.ru20:33Bloomberg: Россия допустила дефолтКоммерсантъ20:30Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июняРИА Новостивчера в 10:40Bloomberg сообщил о наступившем в России дефолтеРБК20:05Bloomberg: в Российской Федерации наступил дефолтГазета.Ru20:03Bloomberg сообщил о наступлении первого с 1918 года дефолта в РоссииLenta.ru20:24Bloomberg заявил о нахождении России «в часах» от дефолтаForbesвчера в 05:41Показать ещёОценить6,3KПоделиться