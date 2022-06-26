Будьте в Плюсе

Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня

Россия находится "в нескольких часах" от дефолта по внешнему долгу, пишет
 Bloomberg.
ИноСМИ
Отмечается, что в ночь на понедельник истекает льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям.
RT на русском
В апреле США запретили России обслуживать внешний долг, не продлив лицензию, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи.
РБК
Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что считать грядущее событие дефолтом нельзя, потому как Москва делает все, «чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».
Компания

Подробнее о событии

Агентство Bloomberg сообщило о наступлении дефолта в России
News.ru20:33
Bloomberg: Россия допустила дефолт
Коммерсантъ20:30
Bloomberg: России осталось несколько часов до дефолта, который наступит в ночь на 27 июня
РИА Новостивчера в 10:40
Bloomberg сообщил о наступившем в России дефолте
РБК20:05
Bloomberg: в Российской Федерации наступил дефолт
Газета.Ru20:03
Bloomberg сообщил о наступлении первого с 1918 года дефолта в России
Lenta.ru20:24
Bloomberg заявил о нахождении России «в часах» от дефолта
Forbesвчера в 05:41

Интересное

Кадыров сообщил о формировании четырех чеченских батальонов «Ахмат»

В Чеченской Республике в скором времени будут сформированы четыре военных батальона, в контингент которого войдут исключительно чеченцы.
РБК17:15

Запахи друзей с первого взгляда оказались похожи по сравнению со случайными парами

Запахи друзей, чья дружба возникла с первой встречи, значительно более схожи между собой, чем запахи случайных пар людей.
N + 124 июня в 14:00

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что политика США ведет Украину к краху

Американский политолог Джон Миршаймер обвинил США политике по Украине, которая приводит Киев к полному краху.
Lenta.ru20:21

CNN: США поставят на Украину системы ПРО средней и большой дальности

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС19:33

HNK: Япония введет дополнительные санкции против 160 физических и юридических лиц из РФ

В публикации отмечается, что Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных, по мнению Токио, с оборонным сектором.
Газета.Ru19:45

В Черном море опять обстреляна вышка «Черноморнефтегаза», пострадавших нет

В прошлый раз буровые платформы «Черноморнефтегаза» попали под удары в понедельник, 20 июня.
BFM.ruвчера в 16:53

Insider: якобы принадлежащую миллиардеру Пумпянскому яхту Axioma продадут на аукционе

Арестованную правительством Гибралтара яхту Axioma, якобы принадлежащую бывшему владельцу группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрию Пумпянскому, продадут на аукционе.
Lenta.ru19:14

Новый кроссовер ИЖ-2126 «Ода» 2022-2023 года представили на первых фото

ИЖ-2136-30 «Орбита», более известный как «Ода», может начать новую жизнь уже в качестве кроссовера.
Tver-portal.ru20:00

Фанаты Fall Guys обнаружили, что проигрыши помогают быстрее качать боевой пропуск

Система прокачки боевого пропуска в Fall Guys: Ultimate Knockout не способствует тому, чтобы игрок стремился победить.
CyberSport.ruвчера в 16:55