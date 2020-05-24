Экономика
Shraibikus NewsBloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
Аналитики центра «Сколково» предрекли России самый сильный за последнее десятилетие экономический кризис. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сообщает агентство Bloomberg. Торговля энергоресурсами - это практически половина бюджета России.
Читать в источнике
Оценить227
с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".Газета.Ruвчера в 15:52
Подробнее о событии
Показать все источники
России предсказали тяжелейший кризис с «драматическим» падением доходов
Московский Комсомолецвчера в 07:14
Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ru24 мая в 11:35
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Коммерсантъ вчера в 23:09
Общество
Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы
Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
Мишустин призвал россиян провести отпуск внутри страны
Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал гражданам провести летние отпуска, не покидая пределов страны.
RT на русском вчера в 06:47
Авто
Renault готовит преемника Lada Largus
Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus.
Somanyhorses вчера в 08:23
Наука
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней
Пациенты, у которых был диагностирован коронавирус, перестают быть заразными через 11 дней после заражения.
iReactor вчера в 11:29
Игры
Sony анонсировала 20-минутный ролик про The Last of Us Part II
REGNUM вчера в 20:29
Общество
Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Общество
«Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС
Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 23:44
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости вчера в 22:28
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия вчера в 14:25
Армия и оружие
Бредихин рассказал о повальном пьянстве среди бойцов ВСУ
Discover24 24 мая в 06:40
Экономика
Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России
Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль вчера в 20:39
Энергетика
ГТЛК отказалась от нефтяного терминала на Белом море
В пресс-службе ГТЛК отказались от комментариев.
РБК 00:30
Общество
Названы новые даты проведения самого массового ЕГЭ
Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля.
Lenta.ru вчера в 13:11
Общество
Где за сутки в Кузбассе выявили новые случаи коронавируса
На 25 мая в Кузбассе выявлены 13 человек, у которых подтвердили коронавирус. Свежие данные предоставил оперативный штаб.
ВашГород.ру вчера в 00:25
Здоровье
Врач перечислила наиболее вредные продукты для печени
Испанский диетолог Ева Родригес назвала, каких продуктов стоит избегать, если хотите сохранить здоровье печени.
Городовой вчера в 15:07
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости вчера в 05:33
Общество
Волонтерам вновь разрешили посещать приюты для животных
Вести.Ru вчера в 23:47
Авто
Легендарные машины из США и уникальное ретро: смотрим, что продают автолюбители в Екатеринбурге
С самого своего «рождения» до 2014 года пикап находился у одного хозяина на юго-западе США в штате Нью-Мексико.
Екатеринбург Онлайн 00:30
Здоровье
В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19
Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу.
РИА Новости 00:16
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр вчера в 04:40
Гаджеты
Xiaomi выпустила недорогой телевизор Mi TV Pro E32S
NewInform вчера в 10:22
Общество
«Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня.
RT на русском вчера в 20:56
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК вчера в 13:18
Единоборства
Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства
35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.
ProstoProSport вчера в 16:45
Происшествия
Родители по ошибке заживо похоронили младенца
РИА Новости вчера в 23:30
Здоровье
Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства
Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя.
Planet Today вчера в 03:19
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Газета.Ru вчера в 09:50
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Общество
Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»
Известия вчера в 18:19