Экономика

Shraibikus NewsShraibikus NewsBloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Аналитики центра «Сколково» предрекли России самый сильный за последнее десятилетие экономический кризис. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сообщает агентство Bloomberg. Торговля энергоресурсами - это практически половина бюджета России.
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с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg
 со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".
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