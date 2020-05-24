с чего всё началось

Аналитики центра «Сколково» предрекли России самый сильный за последнее десятилетие экономический кризис. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сообщает агентство Bloomberg. Торговля энергоресурсами - это практически половина бюджета России.

Общество Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции. 521

Авто Renault готовит преемника Lada Largus Автомобиль получит семиместную компоновку и может стать преемником Lada Largus. 37

Общество Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.

Общество «Рот Фронт» судится с Roshen в ЕС Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда, на которые обратил внимание РБК.

Общество В Приморье смягчили режим ограничений Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве. 28

Авто Легендарные машины из США и уникальное ретро: смотрим, что продают автолюбители в Екатеринбурге С самого своего «рождения» до 2014 года пикап находился у одного хозяина на юго-западе США в штате Нью-Мексико.

Здоровье В Забайкалье выросло число тяжело больных пациентов с COVID-19 Жители Забайкальского края стали тяжелее переносить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на главного санитарного врача региона Светлану Лапу. 14

Шоу-бизнес Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. 8

Общество «Вектор» назвал дату начала клинических испытаний вакцины от COVID-19 Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в беседе с ТАСС сообщил, что центр намерен приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 29 июня. 542

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 673

Единоборства Тренера Исмаилова подозревают в организации убийства 35-летний Осия является личным тренером российского бойца MMA Магомеда Исмаилова, который в предстоящем бою должен сразиться с Александром Емельяненко.

Здоровье Вирусолог Надежда Жолобак назвала опасные при коронавирусе лекарства Некоторые люди с коронавирусной инфекцией начинают принимать препараты, показанные при обычной простуде, а этого, по словам вирусолога Надежды Жолобак, делать ни в коем случае нельзя. 290