Экономика
Газета.RuBloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десять лет
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".
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с чего всё началось
Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра "Сколково".Газета.Ruвчера в 15:52
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России предсказали тяжелейший кризис с «драматическим» падением доходов
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
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Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Названы победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
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Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за прослушки разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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