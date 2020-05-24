Экономика
Piter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие
Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
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с чего всё началось
— Нефть и газ становятся просто товаром, без ресурсной ренты, которая была основным двигателем российского экономического чуда в начале этого века, — рассказала Bloomberg Татьяна Митрова, директор Центра энергетики.Бизнес-вектор07:49
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Общество
Россиян призвали привыкнуть к «новой нормальности» из-за коронавируса
«Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности», — добавила Попова.
Lenta.ru 10:09
Общество
Пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха зафиксирован в России
Псковское агентство информации 08:29
Наука
В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду
Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.
Goroday.ru 03:43
Происшествия
На Екатеринбург обрушился ураган
На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс 10:38
Происшествия
За злоупотребления из МВД уволены два генерала
По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Общество
Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Футбол
«Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига»
Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
REGNUM 05:34
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Киберспорт
Названы игры, которые будут бесплатными для подписчиков PS Plus в июне
Видеоролик с демонстрацией игр, которые будут в бесплатном доступе в июне для подписчиков PS Plus, появился и сразу был удален на канале Playstation Access на YouTube.
iReactor 10:18
Энергетика
Поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа» снижены почти до нуля
Поставки газа по трубопроводу "Ямал - Европа", по которому газ из России через Белоруссию и Польшу идет в Германию, снизились в понедельник практически до нуля.
ТАСС 09:55
Шоу-бизнес
Дибров сдержал клятву перед Малышевой
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.
РИА Новости 09:14
Гаджеты
Хакеры создали джейлбрейк для всех актуальных iPhone и iPad
Обычно в Apple быстро реагируют на подобное и закрывают «дыры», которые используют хакеры для взлома iOS и выпуска джейлбрейков.
Live24 04:45
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 12:05
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Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
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Происшествия
В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы
Lenta.ru вчера в 18:21
Происшествия
Пропавшая в Мурманской области 4-летняя девочка погибла
Российская газета 08:48
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
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Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Общество
Растет количество россиян, собирающихся провести летний отпуск дома
На 5% выросло число респондентов, собирающихся провести отпуск на даче.
56orb.ru 11:53
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Учёные рассказали об оптических иллюзиях окраса гадюк
News.ru 22 мая в 11:51
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19