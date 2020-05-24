Экономика

Piter.tvPiter.tvРоссии предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".
Читать в источнике
Комментировать108
с чего всё началось
— Нефть и газ становятся просто товаром, без ресурсной ренты, которая была основным двигателем российского экономического чуда в начале этого века, — рассказала
 Bloomberg Татьяна Митрова, директор Центра энергетики.
Бизнес-вектор07:49

Подробнее о событии

Эксперты прогнозируют падение доходов нефтяников РФ от экспорта ниже $10 за баррель

ТАСС12:01

России предсказали тяжелейший кризис с «драматическим» падением доходов

Московский Комсомолец07:14

Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации

Profinance.ruвчера в 11:35

России грозит сильнейший экономический кризис

Рамблер06:25

России пророчат сильнейший кризис за 10 лет

Национальная служба новостей06:11

России предсказали сильнейший кризис за десятилетие

Lenta.ru05:48

Россию предупредили о рисках сильнейшего кризиса за десятилетие

Росбалт06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Армия и оружие

Появились данные об убитом в Ливии наемнике ЧВК Вагнера

Lenta.ru 09:22
773
Кино

Pixar впервые выпустила мультфильм с главным героем-геем

Snob.ru 05:44
137
Общество

Россиян призвали привыкнуть к «новой нормальности» из-за коронавируса

«Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности», — добавила Попова.
Lenta.ru 10:09
10
Общество

Пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха зафиксирован в России

Псковское агентство информации 08:29
555
Наука

В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду

Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.
Goroday.ru 03:43
Происшествия

На Екатеринбург обрушился ураган

На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
8
Общество

Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса

Интерфакс 10:38
288
Происшествия

За злоупотребления из МВД уволены два генерала

По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков.
Вести.Ru 09:30
34
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
305
Общество

Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
Страна Советов on-line 03:47
220
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
39
Шоу-бизнес

Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

VSE42.RU 02:08
15
Футбол

«Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига»

Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».
REGNUM 05:34
Общество

Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ

Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
94
Киберспорт

Названы игры, которые будут бесплатными для подписчиков PS Plus в июне

Видеоролик с демонстрацией игр, которые будут в бесплатном доступе в июне для подписчиков PS Plus, появился и сразу был удален на канале Playstation Access на YouTube.
iReactor 10:18
Энергетика

Поставки газа по газопроводу «Ямал - Европа» снижены почти до нуля

Поставки газа по трубопроводу "Ямал - Европа", по которому газ из России через Белоруссию и Польшу идет в Германию, снизились в понедельник практически до нуля.
ТАСС 09:55
2
Шоу-бизнес

Дибров сдержал клятву перед Малышевой

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.
РИА Новости 09:14
Гаджеты

Хакеры создали джейлбрейк для всех актуальных iPhone и iPad

Обычно в Apple быстро реагируют на подобное и закрывают «дыры», которые используют хакеры для взлома iOS и выпуска джейлбрейков.
Live24 04:45
5
Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
1K
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,5K
Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2", сообщает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 12:05
Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
503
Происшествия

В Москве у мусорного бака нашли обнаженное тело гражданки Кубы

Lenta.ru вчера в 18:21
11
Происшествия

Пропавшая в Мурманской области 4-летняя девочка погибла

Российская газета 08:48
41
Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
4
Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
1
Общество

Растет количество россиян, собирающихся провести летний отпуск дома

На 5% выросло число респондентов, собирающихся провести отпуск на даче.
56orb.ru 11:53
7
Наука

Учёные рассказали об оптических иллюзиях окраса гадюк

News.ru 22 мая в 11:51
2
Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,7K
Здоровье

Названы три симптома сердечного приступа

РИА Новости 02:19
12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное