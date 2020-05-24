с чего всё началось

Bloomberg рассказал о работе аналитиков из "Сколково", спрогнозировавших "драматическое падение" экономики РФ. России предсказали сильнейший кризис за десятилетие. Об этом заявили аналитики энергетического центра "Сколково".

Общество Россиян призвали привыкнуть к «новой нормальности» из-за коронавируса «Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности», — добавила Попова. 10

Наука В ближайшие годы болота дельты Миссисипи могут уйти под воду Ученые считают, что повышение уровня моря и глобальное потепление могут привести к тому, что в ближайшее время болота дельты Миссисипи уйдут под воду.

Происшествия На Екатеринбург обрушился ураган На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС. 8

Происшествия За злоупотребления из МВД уволены два генерала По отрицательным мотивам уволены из МВД России два замначальника следственного департамента, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков. 34

Общество Власти Москвы планируют смягчение ограничений Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа. 305

Общество Берлин предложил принять пациентов с коронавирусом из Москвы Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что направил властям Москвы предложение разместить в клиниках столицы Германии пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. 220

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 39

Футбол «Майнц» попросил Клоппа забрать себе Вернера у «Лейпцига» Откликнувшись на сообщение в Twitter комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», скорее всего, ненавидят нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз реализовавшего хет-трик в игре с их клубом, пресс-служба команды написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».

Общество Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова. 94

Киберспорт Названы игры, которые будут бесплатными для подписчиков PS Plus в июне Видеоролик с демонстрацией игр, которые будут в бесплатном доступе в июне для подписчиков PS Plus, появился и сразу был удален на канале Playstation Access на YouTube.

Шоу-бизнес Дибров сдержал клятву перед Малышевой Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.

Гаджеты Хакеры создали джейлбрейк для всех актуальных iPhone и iPad Обычно в Apple быстро реагируют на подобное и закрывают «дыры», которые используют хакеры для взлома iOS и выпуска джейлбрейков. 5

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1K

Футбол Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2» Полузащитник Аяз Гулиев переведен в "Спартак-2", сообщает пресс-служба столичного клуба.

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 503