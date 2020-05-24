Экономика
Shraibikus NewsBloomberg: России предсказали сильнейший кризис за десятилетие
Аналитики центра «Сколково» предрекли России самый сильный за последнее десятилетие экономический кризис. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сообщает агентство Bloomberg. Торговля энергоресурсами - это практически половина бюджета России.
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с чего всё началось
— Нефть и газ становятся просто товаром, без ресурсной ренты, которая была основным двигателем российского экономического чуда в начале этого века, — рассказала Bloomberg Татьяна Митрова, директор Центра энергетики.Бизнес-вектор07:49
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Bloomberg: Россию ждет масштабный кризис, если она не адаптируется к изменившейся ситуации
Profinance.ruвчера в 11:35
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Политика
На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу
Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу.
Известия 11:44
Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
РИА Новости 13:00
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Происшествия
Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех
Число погибших в результате урагана в Свердловской достигло трех человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.
Газета.Ru 13:21
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
Общество
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить до середины июня
Режим самоизоляции в Москве планируют продлить после 31 мая и снять в середине июня.
Плюс один +1 12:13
Футбол
В чемпионате Фарерских островов игрок забил 4 мяча за 14 минут
ГЛАС.RU вчера в 22:46
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Финансы
Первый месячный аукцион ЦБ по новым РЕПО не состоялся
Первый аукцион по долгосрочным РЕПО на 28 дней не состоялся, сообщил Банк России днем 25 мая.
Газета.Ru 12:59
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины, и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевает больше людей, чем выздоравливает.
РБК 13:23
Политика
Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизацию Луны, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
В Волгограде задержали зампрокурора
Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 08:26
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Футбол
Джикия и братья Миранчуки помогли больницам Дагестана
Metaratings 04:05
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Музыка
Денис Мацуев выступит в июне в Берлине
Российский пианист Денис Мацуев даст в июне в Берлине концерт, посвященный дирижеру Марису Янсонсу (1943-2019).
ТАСС 12:56
Общество
Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
Здоровье
Врач назвала самые вредные продукты для печени
Доктор Питер 10:49
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Общество
ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Происшествия
Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции»
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.
Ведомости вчера в 09:31
Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что выписался из больницы.
RT на русском 10:45
Общество
Испания с 1 июля отменит 14-дневный карантин для иностранных туристов
Испания с 1 июля отменяет обязательный 14-дневный карантин для въезжающих в страну иностранных туристов.
RT на русском 08:55
Фигурное катание
Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова в третий раз была включена в Книгу рекордов Гиннесса.
Metaratings 10:10
Игры
Студия NetherRealm работает не только над Mortal Kombat и Injustice
Руководители студии NetherRealm сообщили, что разработчики работают не только над известными проектами Mortal Kombat и Injustice.
Vevby.ru 09:08