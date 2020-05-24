с чего всё началось

Аналитики центра «Сколково» предрекли России самый сильный за последнее десятилетие экономический кризис. Об этом со ссылкой на проведенное исследование сообщает агентство Bloomberg. Торговля энергоресурсами - это практически половина бюджета России.

Общество Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ "Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.

Общество Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса. 2,4K

Происшествия Число жертв урагана в Свердловской области выросло до трех Число погибших в результате урагана в Свердловской достигло трех человек, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России. 87

Происшествия В Башкирии двух медсестер изолировали в морге СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга. 246

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,2K

Происшествия В Волгограде задержали зампрокурора Заместителя прокурора Волгограда задержали по подозрению в покушении на получение взятки в значительном размере, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. 126

Общество Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. 34

Политика Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны. 107

Музыка Денис Мацуев выступит в июне в Берлине Российский пианист Денис Мацуев даст в июне в Берлине концерт, посвященный дирижеру Марису Янсонсу (1943-2019).

Общество Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19 В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19. 537

Общество ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности. 1

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1K

Происшествия Задержан второй администратор проекта «Омбудсмен полиции» Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Игорь Худяков задержан и сейчас находится в изоляторе временного содержания в Москве, сообщает «ОВД-инфо» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович. 2