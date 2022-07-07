Российская газетаBloomberg: России удалось избежать глубокой рецессии, несмотря на санкцииЗападные экономисты улучшают свои прогнозы относительно сокращения российской экономики в этом году, несмотря на санкции.Российская газетаПо оценкам экспертов агентства Bloomberg, основной причиной более мягкой рецессии стал рост добычи и экспорта ископаемых, за счет которых России удалось частично нивелировать влияние западных санкций.КоммерсантъКак сообщили в Bloomberg, специалисты финансовых организаций JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc ожидали уменьшение объёмов производства в этом году в РФ на 7% и 9,6% соответственно.Pravda.RuЭтому поспособствовали меры правительства по стабилизации курса рубля, а также большие объемы экспортных доходов страны.ПРАЙМЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРоссийская газетаНародные новостиТелеканал 360°Газета.RuЦарьградПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваБлокнот.руЭкономика сегодняLife.ruРязань.ЛайфРЕН ТВПолитРоссияАргументы и ФактыАбзацИзвестияЯмал-МедиаСлово и ДелоФАНАпралInfinicaREGNUMRuposters.ruLive24Подробнее о событииBloomberg: маневр Путина помог избежать спада экономики в условиях санкцийГазета.Ru02:43Bloomberg: грамотный маневр Путина помог России преодолеть санкции ЗападаЭкономика сегодня02:39Bloomberg: Россия избежала худшего сценария рецессииКоммерсантъвчера в 06:04Bloomberg: Россия избежит глубокой рецессии благодаря нефтиLenta.ruвчера в 10:15Bloomberg: Россия смогла избежать худшего сценария рецессии, прогнозируемого экспертамиПРАЙМвчера в 10:01Bloomberg: Россия избежала глубокой рецессииInfinicaвчера в 07:32Bloomberg: уловка Путина позволила России избежать спада в экономикеОбщественная служба новостей02:05Показать ещёОценить483Поделиться