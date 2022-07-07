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Bloomberg: России удалось избежать глубокой рецессии, несмотря на санкции

Западные экономисты улучшают свои прогнозы относительно сокращения российской экономики в этом году, несмотря на санкции.
Российская газета
По оценкам экспертов агентства Bloomberg
, основной причиной более мягкой рецессии стал рост добычи и экспорта ископаемых, за счет которых России удалось частично нивелировать влияние западных санкций.
Коммерсантъ
Как сообщили в Bloomberg, специалисты финансовых организаций JPMorgan Chase & Co и Citigroup Inc ожидали уменьшение объёмов производства в этом году в РФ на 7% и 9,6% соответственно.
Pravda.Ru
Этому поспособствовали меры правительства по стабилизации курса рубля, а также большие объемы экспортных доходов страны.
ПРАЙМ

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