Экономика

Военное обозрениеВоенное обозрениеBloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель

По данным за апрель сокращение российской экономики составило около 25 процентов. Предполагается, что падение ВВП в РФ за второй квартал текущего года составит 16 процентов.
Читать в источнике
Комментировать53

Подробнее о событии

Bloomberg: карантин из-за коронавируса привел к рекордному падению ВВП РФ

ИА Красная Весна06:38

Bloomberg спрогнозировало падение ВВП России на 16% во втором квартале

ПРАЙМ02:41

Bloomberg прогнозирует снижение ВВП России на 16% во втором квартале

Коммерсантъвчера в 15:12

Bloomberg предрёк России худшее падение ВВП за 25 лет

News.ruвчера в 15:10

Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале

РБКвчера в 13:55

Изменит ли COVID-19 экономическую политику в России

Ведомостивчера в 06:47

Экономика Китая восстанавливается: США будут наращивать давление

ТАССвчера в 05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Общество

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
884
Футбол

Футболисты «Ростова» сдали тесты на коронавирус

Тесты сдали спортсмены, тренеры и персонал.
Rostov.ru 03:14
Общество

В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
4,6K
Армия и оружие

В России создадут Военно-инженерную академию

Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Спорт

Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
1
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
9
Политика

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

РИА Новости 10:06
3
Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК

В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
159
Кино

Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова

News.ru 08:15
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
1,4K
Политика

Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области

Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:53
Общество

С 25 мая в Красноярском крае начнут работать парикмахерские

С 25 мая в Красноярском крае разрешат работать парикмахерским, косметическим салонам и салонам красоты.
Gig26.ru 08:57
6
Здоровье

В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России

Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
РБК 09:27
Политика

Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ

Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы.
РБК вчера в 12:50
878
Происшествия

После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru 09:41
113
Общество

Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела

Московский Комсомолец 08:28
3
Политика

Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана

Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
Известия 10:02
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совфед

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru вчера в 06:31
2,1K
Общество

Трейлер «дружеских» добиваний в Mortal Kombat 11

«Дружеские» добивания сделают файтинг Mortal Kombat 11 немного теплее и добрее.
Srnsk вчера в 06:50
7
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
1,3K
Политика

Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной

Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек.
ТАСС 05:24
4
Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
557
Происшествия

На берегу Вятки найдены пробирки с кровью и медицинские отходы

На берегу реки Вятки валялись использованные пробирки из-под крови, мочи и кала, перчатки и различные средства защиты.
Вятка Областная 09:09
1
Общество

На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня

Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
1
Происшествия

В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой

В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
2
Армия и оружие

ЛНР и ДНР привели вооруженные силы в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
261
Технологии

В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»

В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
87
Общество

Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале

Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
227
Энергетика

Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»

Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
20
Путешествия

Турция откроет границы для российских туристов

Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06
732
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное