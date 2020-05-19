Экономика
Военное обозрениеBloomberg: Российская экономика сократилась на четверть за апрель
По данным за апрель сокращение российской экономики составило около 25 процентов. Предполагается, что падение ВВП в РФ за второй квартал текущего года составит 16 процентов.
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Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Футбол
Футболисты «Ростова» сдали тесты на коронавирус
Тесты сдали спортсмены, тренеры и персонал.
Rostov.ru 03:14
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Армия и оружие
В России создадут Военно-инженерную академию
Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
РИА Новости 10:06
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК
В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Политика
Игорь Кобзев решил участвовать в выборах губернатора Иркутской области
Решение о своем участии в губернаторских выборах озвучил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, 20 мая сообщает пресс-служба правительства региона.
ИА Красная Весна 09:53
Общество
С 25 мая в Красноярском крае начнут работать парикмахерские
С 25 мая в Красноярском крае разрешат работать парикмахерским, косметическим салонам и салонам красоты.
Gig26.ru 08:57
Здоровье
В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России
Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
РБК 09:27
Политика
Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ
Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы.
РБК вчера в 12:50
Происшествия
После обрушения дома в Энгельсе завели уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения двух лестничных маршей в жилом четырехэтажном доме в городе Энгельсе Саратовской области, в результате чего пострадала женщина.
Вести.Ru 09:41
Общество
Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела
Московский Комсомолец 08:28
Политика
Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана
Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики.
Известия 10:02
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совфед
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить идею ликвидации в России Совета Федерации.
Газета.Ru вчера в 06:31
Общество
Трейлер «дружеских» добиваний в Mortal Kombat 11
«Дружеские» добивания сделают файтинг Mortal Kombat 11 немного теплее и добрее.
Srnsk вчера в 06:50
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Политика
Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной
Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек.
ТАСС 05:24
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Происшествия
На берегу Вятки найдены пробирки с кровью и медицинские отходы
На берегу реки Вятки валялись использованные пробирки из-под крови, мочи и кала, перчатки и различные средства защиты.
Вятка Областная 09:09
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Происшествия
В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели вооруженные силы в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Технологии
В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
Общество
Увеличенную копию пирамиды Хеопса обнаружили на Урале
Туристы обнаружили напоминающую египетскую пирамиду Хеопса гору на Приполярном Урале. Об это сообщает портал «Екатеринбург онлайн».
ФАН вчера в 11:15
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Путешествия
Турция откроет границы для российских туристов
Авиасообщение Турции с другими государствами откроют 20 мая. С этой даты посетить турецкие курорты смогут люди, направляющиеся на лечение.
Городовой 04:06