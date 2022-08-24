RT на русскомBloomberg: Россия договаривается о скидке на нефть с некоторыми странами АзииРоссия ведёт переговоры с некоторыми странами Азии по скидке на нефть до 30%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника.RT на русскомСанкции после вступления в силу запретят поставки российской нефти в Европу по морю и страхование европейскими компаниями танкеров, идущих в третьи страны.Газета.RuВ конце июня западные агентства писали, что страны G7 могут ввести потолок цен на российскую нефть и газ, чтобы ограничить доходы России на фоне подорожания нефти на мировом рынке.КоммерсантъВице-премьер Александр Новак предупреждал, что введение потолка для цен на нефть из России может привести к дисбалансу на рынке и росту цен.ForbesЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMYakutsk.ruЦарьградГазета.RuРБК ИнвестицииНациональная служба новостейЭкономика сегодняРБКРЕН ТВПолитРоссияНародные новостиФАНПодробнее о событииРоссия предложила Азии контракты со скидкой на нефть из-за возможного введения потолка ценLenta.ruвчера в 10:43Россия предложила скидку на нефть азиатским покупателям в ответ на санкции ЗападаНародные новостивчера в 12:05Bloomberg: Россия ведет переговоры о скидке на нефть до 30% с некоторыми странами АзииРБКвчера в 11:56Bloomberg: Россия может предложить азиатским странам скидки на нефть до 30%Газета.Ruвчера в 12:16Bloomberg: Россия предложила азиатским странам скидку на нефть до 30%Московский Комсомолецвчера в 12:29Россия может предоставить азиатским покупателям скидки на нефть до 30%РБК Инвестициивчера в 10:03Россия обдумывает скидки на нефть до 30% для некоторых азиатских покупателей — Bloomberg NewsProfinance.ruвчера в 09:35Показать ещёОценить1,2KПоделиться