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Bloomberg: Россия договаривается о скидке на нефть с некоторыми странами Азии

Россия ведёт переговоры с некоторыми странами Азии по скидке на нефть до 30%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного западного чиновника.
RT на русском
Санкции после вступления в силу запретят поставки российской нефти в Европу по морю и страхование европейскими компаниями танкеров, идущих в третьи страны.
Газета.Ru
В конце июня западные агентства писали, что страны G7 могут ввести потолок цен на российскую нефть и газ, чтобы ограничить доходы России на фоне подорожания нефти на мировом рынке.
Коммерсантъ
Вице-премьер Александр Новак предупреждал, что введение потолка для цен на нефть из России может привести к дисбалансу на рынке и росту цен.
Forbes

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