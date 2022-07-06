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Bloomberg: Россия избежала худшего сценария рецессии

Хотя российская экономика переживает самый резкий спад с 2009 года, ей удалось избежать наихудшего сценария рецессии, ожидавшегося прогнозистами и аналитиками.
Коммерсантъ
По оценкам экспертов агентства Bloomberg, основной причиной более мягкой рецессии стал рост добычи и экспорта ископаемых, за счет которых России удалось частично нивелировать влияние западных санкций.
Коммерсантъ
В частности, эксперты JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc скорректировали свои прогнозы по спаду производства в России в 2022 году до 3,5% и 5,5% соответственно.
Коммерсантъ
Этому поспособствовали меры правительства по стабилизации курса рубля, а также большие объемы экспортных доходов страны.
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