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Bloomberg: Россия избежит глубокой рецессии благодаря нефти

Избежать глубокой рецессии страна сможет благодаря росту добычи нефти, который ослабил влияние западных санкций, пишет Bloomberg.
Lenta.ru
По словам экономистов американской компании JPMorgan Chase & Co, прогноз спада экономики РФ улучшился в два раза — с мартовских 7% до 3,5%.
АБН
Экономист Goldman Sachs Клеменс Графе в аналитической записке отметил, что «индикаторы активности указывают на значительный потенциал улучшения» прогноза банка, также ожидавшего сокращения экономики на 7% в 2022 году.
Forbes
Ключевым в замедлении спада экономики стало наращивание добычи нефти.
Lenta.ru

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Bloomberg: Россия избежит глубокой рецессии благодаря нефти
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