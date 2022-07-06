Экономист Goldman Sachs Клеменс Графе в аналитической записке отметил, что «индикаторы активности указывают на значительный потенциал улучшения» прогноза банка, также ожидавшего сокращения экономики на 7% в 2022 году.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду приговорил к 2,5 года ограничения свободы разработчика ботов и чит-программ к популярным играм World of Tanks и World of Warships, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как напомнил депутат ГД от КПРФ Николай Коломейцев в ходе пленарного заседания, во вторник депутаты инициировали протокольное поручение по вопросу денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.