Будьте в Плюсе

Bloomberg: Россия может остановить экспорт газа в ЕС на год без последствий для экономики

Россия способна остановить экспорт газа в Европейский союз как минимум на год, при этом никак не нанося ущерб национальной экономике.
RT на русском
«Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич.
URA.Ru
Даже если объем поставок уменьшится, Россия потеряет в доходах не критичную сумму, пишет Bloomberg
.
РЕН ТВ
Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине.
URA.Ru

Подробнее о событии

Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий
Газета.Ru17:10
В Британии сказали, на сколько РФ может отказаться от поставок газа в ЕС
ИА Красная Весна23:59
Bloomberg: Россия может перекрыть газ Европе на год без последствий для своей экономики
ПРАЙМ18:45
Эксперт Capital Economics Пич: РФ может существовать без газового рынка ЕС
Телеканал 360°01:11
Bloomberg заявил, что РФ может безболезненно для себя перекрыть газ в ЕС на год
ТК Звездавчера в 15:52
Bloomberg: Россия может себе позволить отключить газ в ЕС на год
News.ruвчера в 15:15
Bloomberg: Россия может позволить себе перекрыть газ в ЕС на год
URA.Ruвчера в 15:03

Интересное

Газета Wiadomośc допустила продовольственный кризис в Польше из-за высоких цен на газ

Из-за высоких цен на газ в Польше могут исчезнуть продукты с полок магазинов, заявила газета Wiadomości.
Lenta.ruвчера в 16:55

Запорожская ВГА разработала план эвакуации на случай аварии на АЭС

Власти подконтрольной России части Запорожской области проработали план эвакуации населения на случай происшествий на ЗАЭС, заявил «РИА Новости» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
РБК00:40

Аналитик Зубриський предупредил об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський в беседе с агентством «Прайм» предупредил, что российских водителей ждут изменения в техосмотре с 1 сентября.
Lenta.ru21:58

Курбан Омаров порадовал 20-летнюю любимую украшениями на 9 миллионов

Кольцо и серьги с бриллиантами обошлись Курбану в 9 миллионов рублей. Но Омарову ничего не жалко для любимой.
StarHit.ru26 августа в 07:30

Reuters сообщил о заходе двух кораблей ВМС США в Тайваньский пролив

Два корабля Военно-морских сил США вошли в Тайваньский пролив, сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
РБК23:49

В Сети опубликовали фотографии скопившихся на площадках автомашин LADA

Отдельные экземпляры Lada Granta тоже встречается, но куда реже.
CarsWeek.ru00:43

Сенатор Пушков выступил против поддержки президента Молдавии Санду за счет поставок газа

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление лидера оппозиционной молдавской партии "Шор" Илана Шора, заявившего о готовности приехать в Москву на переговоры о поставках газа.
РИА Новости23:56

Экономист Егармин призвал смотреть на стиль сайта магазина при опасении купить подделку

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин в интервью радио Sputnik предупредил, что в интернет-магазине можно с высокой долей вероятности приобрести подделку, и рассказал, как обезопасить себя от покупки такого товара.
Газета.Ru23:04

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

Вице-премьер по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиев заявил, что страна отказалась обсуждать новый договор по газу с российским «Газпромом».
Lenta.ru17:30