Lenta.ruBloomberg: Россия может перекрыть газ ЕС на год без негативных последствий для экономикиЭкономист консалтинговой компании Лиам Пич заявил, что у России есть возможность остановить экспорт газа в страны Европейского союза (ЕС) минимум на год.Lenta.ruРоссия может на год прекратить поставки газа в Европу, не ощутив негативных экономических последствий.REGNUM«Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич.URA.RuЗападные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине.URA.RuЧитать далееСвернутьФАНФАНТК ЗвездаПрофильГЛАС.RUИА Красная ВеснаLife.ruГазета.RuТелеканал 360°REGNUMКомсомольская правдаПодробнее о событииBloomberg заявил, что РФ может безболезненно для себя перекрыть газ в ЕС на годТК Звездавчера в 15:52Bloomberg: Россия может перекрыть газ ЕС на год без негативных последствий для экономикиLenta.ru18:02Экономист Пич заявил, что Россия может позволить себе прекратить поставки газа в ЕСТелеканал 360°17:15Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствийГазета.Ru17:10Bloomberg: Россия может перекрыть газ Европе на год без последствий для своей экономикиПРАЙМ18:45Bloomberg: Россия может себе позволить отключить газ в ЕС на годNews.ruвчера в 15:15Bloomberg: Россия может позволить себе перекрыть газ в ЕС на годURA.Ruвчера в 15:03Показать ещёОценить174Поделиться