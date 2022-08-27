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Bloomberg: Россия может перекрыть газ ЕС на год без негативных последствий для экономики

Экономист консалтинговой компании Лиам Пич заявил, что у России есть возможность остановить экспорт газа в страны Европейского союза (ЕС) минимум на год.
Lenta.ru
Россия может на год прекратить поставки газа в Европу, не ощутив негативных экономических последствий.
REGNUM
«Россия может зарабатывать до 20 миллиардов долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов », — добавил Пич.
URA.Ru
Западные страны столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине.
URA.Ru

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Bloomberg заявил, что РФ может безболезненно для себя перекрыть газ в ЕС на год
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