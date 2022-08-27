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Bloomberg: Россия может перекрыть газ Европе на год без последствий для своей экономики

У России есть возможность без негативных последствий для собственной экономики остановить экспорт газа в государства Евросоюза как минимум на год, заявил в интервью агентству Bloomberg
 экономист консалтинговой компании Лиам Пич.
ПРАЙМ
Высокий уровень цен на энергоресурсы позволяет России зарабатывать на продаже газа до $20 млрд в квартал даже в том случае, если объем поставок голубого топлива будет сокращаться.
Агентство нефтегазовой информации
Даже если объем поставок уменьшится, Россия потеряет в доходах не критичную сумму, пишет Bloomberg.
РЕН ТВ
Двадцать шестого августа фьючерсная стоимость на газ в Европе перевалила за 3500 долларов за тысячу кубометров впервые с марта 2022 года.
NVL

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