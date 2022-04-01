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Bloomberg: Россия может получить за нефть и газ в 2022 году $321 млрд

Как отмечается в докладе IIF, «крупнейший драйвер профицита счета текущих операций России сохраняет прочность; и при сохранении нынешних санкций продолжатся значительные притоки в Россию твердой валюты».
Коммерсантъ
Как следует из отчета группы IIF, санкции не смогли остановить приток в Россию твердой валюты.
РИА Новости
По словам экспертов, доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия санкций, которые были введены Западом.
РЕН ТВ
Многие страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
РИА Новости

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