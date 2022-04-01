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Bloomberg: Россия может получить за нефть и газ в 2022 году $321 млрд

Россия по итогам 2022 года может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте газа и нефти, сообщает Bloomberg
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Центральная Служба Новостей
Институт международных финансов считает, что профицит текущего счета России в 2022 году может достигнуть рекордной величины в 240 млрд долларов.
BFM.ru
Изменить ситуацию с ростом доходов России от нефти и газа сможет только энергетическое эмбарго со стороны крупнейших импортеров российского сырья, пишет Bloomberg.
Forbes
«Крупнейший драйвер профицита счета текущих операций России остается прочным. При сохранении нынешних санкций существенный приток в Россию твердой валюты продолжится», — цитирует Bloomberg доклад организации.
Forbes

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