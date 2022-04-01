«Крупнейший драйвер профицита счета текущих операций России остается прочным. При сохранении нынешних санкций существенный приток в Россию твердой валюты продолжится», — цитирует Bloomberg доклад организации.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что из-за санкционного давления Запада престиж доллара и евро сильно пошатнулся, в связи с чем увеличивается количество стран, которые переходят к расчетам в национальных валютах.
Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.