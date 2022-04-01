Будьте в Плюсе

Bloomberg: Россия может получить за нефть и газ в 2022 году $321 млрд

Россия по итогам 2022 года может заработать на экспорте нефти и газа около $321 млрд, что на треть больше, чем в 2021 году, подсчитали аналитики Bloomberg Economics.
Forbes
По подсчетам Bloomberg Economics, РФ может заработать около 321 миллиарда долларов за счет поставок энергоносителей.
ПРАЙМ
Аналитики TS Lombard прогнозируют, что сочетание резкой девальвации рубля и роста цен на нефть принесет в российский бюджет дополнительно 8,5 трлн рублей ($103 млрд).
Forbes
Изменить ситуацию с ростом доходов России от нефти и газа сможет только энергетическое эмбарго со стороны крупнейших импортеров российского сырья, пишет Bloomberg.
Forbes

Подробнее о событии

Bloomberg оценил доходы России от нефти и газа в 2022 году в $321 млрд
Forbes07:37
Доход РФ от экспорта нефти и газа в 2022 году может вырасти на треть, до $321 млрд - СМИ
Finam.Ruвчера в 11:08
Bloomberg: Россия может получить за нефть и газ в 2022 году $321 млрд
Коммерсантъвчера в 12:28
Bloomberg подсчитал возможные доходы России с продажи энергоресурсов
Экономика сегоднявчера в 12:26
Bloomberg: сверхприбыль России за счет поставок газа может составить более 320 млрд долларов
Народные новостивчера в 11:38
Bloomberg: Россия может получить примерно 321 млрд долларов благодаря экспорту сырья
Политическая Экспертизавчера в 13:39
Блумберг ожидает роста доходов РФ от экспорта нефти и газа до $321 миллиарда при сохранении поставок
ПРАЙМвчера в 10:45

Интересное

Бойцы полка полиции спецназначения из Чечни приступили к штурму завода в Мариуполе

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе.
Lenta.ru09:11

Президент Науседа: Литва полностью отказалась от поставок газа из России

Литва полностью отказалась от поставок российского газа, заявил президент страны Гитанас Науседа.
РИА Новости12:08

Минобороны России сообщило об уничтожении более 100 националистов и наемников в Харькове

Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости12:15

В Лондоне проходит акция протеста из-за резкого роста цен на электричество и газ

В Лондоне активисты движения National Assembly проводят акцию протеста в связи с резким ростом цен на газ и электричество.
RT на русском10:59

Пресс-секретарь президента Песков назвал Украину очень сложной страной для России

Украина не дружественная страна ни России, ни Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости13:56

Президент США Байден, похоже, задремал на церемонии ввода в строй атомной подлодки

Президента США Джо Байдена на церемонии ввода в строй атомной подлодки заметили долго стоявшим с закрытыми глазами и не реагирующем на происходящее.
РИА Новости11:40

Премьер Польши Моравецкий признал неэффективность антироссийских санкций

Западные санкции против России не работают, заявил в Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
РИА Новости06:41

Песков: страны переходят на расчеты в нацвалютах из-за падения престижа доллара и евро

Престиж доллара и евро зашатался на фоне бандитско-санкционных игр Запада, процесс перехода стран на взаиморасчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в эфире "Беларусь 1".
РИА Новости13:56

Fox News: США и Запад могли отказаться от провокаций в отношении России

Во время эфира Карлсон вспомнил "предсказание", сделанное в 2014 году бывшим лидером британской Партии независимости Найджелом Фаражем: на показанной телеканалом видеозаписи политик призывал "прекратить играть в военные игры на Украине" и заявлял, что на Западе "прямо поощряли восстание" в этой стране.
РИА Новости10:52

Пресс-секретарь Путина Песков заявил о нескорой переоценке отношений России и Европы

Страны Европы пересмотрят отношения с Россией после того, как они «протрезвеют от американского бурбона», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Lenta.ru07:43