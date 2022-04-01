Российские войска в четверг нанесли удар по штабу обороны Харькова, уничтожены свыше 100 националистов и наемников из западных стран, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Престиж доллара и евро зашатался на фоне бандитско-санкционных игр Запада, процесс перехода стран на взаиморасчеты в нацвалютах уже не остановить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью в эфире "Беларусь 1".
Во время эфира Карлсон вспомнил "предсказание", сделанное в 2014 году бывшим лидером британской Партии независимости Найджелом Фаражем: на показанной телеканалом видеозаписи политик призывал "прекратить играть в военные игры на Украине" и заявлял, что на Западе "прямо поощряли восстание" в этой стране.