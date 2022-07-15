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Bloomberg: Россия может создать эталонный сорт нефти к следующему году

Россия намерена создать к 2023 году свой эталонный сорт нефти, сообщило Bloomberg
 со ссылкой на источники и полученные документы.
BFM.ru
Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Коммерсантъ
Два российских анонимных чиновника подтвердили, что работа над созданием эталонной российской нефти продолжается, потому что Россия хочет гарантировать, что сможет торговать нефтью без внешнего давления и ограничений.
Ведомости
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов.
РИА Новости

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