Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Два российских анонимных чиновника подтвердили, что работа над созданием эталонной российской нефти продолжается, потому что Россия хочет гарантировать, что сможет торговать нефтью без внешнего давления и ограничений.
МВД России объявило в розыск известного в прошлом журналиста, одну из центральных фигур российского телевидения 1990-2000-х Евгения Киселева*, работающего сейчас на антироссийских украинских каналах, следует из базы данных ведомства.
Крупнейший японский автоконцерн Toyota в пятницу представил новую модель своего седана класса "люкс" Crown, главными отличительными особенностями которого будет продажа по всему миру и сразу четыре модификации кузова.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в шутку попросил у депутата Николая Коломейцева список парламентариев, которые были "опечалены" необходимостью приехать на внеплановое пленарное заседание в пятницу.