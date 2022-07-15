Утверждается, что Россия «будет работать над привлечением иностранных партнеров к закупке нефти с целью выйти на объемы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года».
Два неназванных российских чиновника подтвердили Bloomberg, что ведется работа над созданием эталонного сорта нефти с целью обеспечить торговлю сырьем без какого-либо внешнего давления или ограничений.
Отставной сержант армии США Джеймс Васкес, ранее принимавший участвие в СВО на Украине, вернулся в Вашингтон и заявил, что благодаря поддержке со стороны Запада Украина стала сильнее, но бойцов ВС Украины ожидает впереди самое трудное.