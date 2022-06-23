"По словам трейдеров, которые покупают и продают иракские сорта, до сих пор не было спотовых закупок иракской нефти Basrah Medium или Basrah Heavy в текущем торговом цикле в Азии, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен",— отметили в публикации.