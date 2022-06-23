"По словам трейдеров, которые покупают и продают иракские сорта, до сих пор не было спотовых закупок иракской нефти Basrah Medium или Basrah Heavy в текущем торговом цикле в Азии, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен",— отметили в публикации.
В качестве другого фактора утери Ираком прежних рыночных позиций рассматривается особенность экспортируемой страной нефти, из которой труднее произвести бензин или дизельное топливо, чем из российского сырья.
Подданный Великобритании Эйден Аслин, приговоренный в Донецкой Народной Республике к смертной казни за участие в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемника, позвонил матери и попрощался с ней.
«В ходе проведения поиска в одном из освобождённых от противника населённых пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом», — цитирует пресс-службу ТАСС.
С сокращением поставок газа из России столкнулись 12 стран Евросоюза, десять из которых распространили ранние предупреждения в рамках системы безопасности, заявил первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.