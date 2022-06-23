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Bloomberg: Россия начала вытеснять Ирак с нефтяного рынка Азии из-за больших скидок

Ирак стал терять свои позиции на нефтяном рынке Азии, уступая России, которая делает большие скидки на свое топливо.
Газета.Ru
"По словам трейдеров, которые покупают и продают иракские сорта, до сих пор не было спотовых закупок иракской нефти Basrah Medium или Basrah Heavy в текущем торговом цикле в Азии, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен",— отметили в публикации.
Газета.Ru
В качестве другого фактора утери Ираком прежних рыночных позиций рассматривается особенность экспортируемой страной нефти, из которой труднее произвести бензин или дизельное топливо, чем из российского сырья.
Коммерсантъ
Импорт российской нефти в Китай в мае текущего года вырос на 55% в годовом выражении, и по итогам месяца показатель поставок сырья достиг рекордного уровня.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Bloomberg: Россия начала вытеснять Ирак с нефтяного рынка Азии
Московский Комсомолец04:43
Bloomberg: Россия начала вытеснять Ирак с нефтяного рынка Азии из-за больших скидок
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