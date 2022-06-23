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Bloomberg: Россия начала вытеснять Ирак с нефтяного рынка Азии из-за больших скидок

Ирак стал терять свои позиции на нефтяном рынке Азии, уступая России, которая делает большие скидки на свое топливо.
Газета.Ru
Раньше основную закупку нефти из Багдада осуществляли Китай и Индия, которые начали увеличивать поставки «черного золота» из России, сообщает
 Bloomberg.
Readovka News
"По словам трейдеров, которые покупают и продают иракские сорта, до сих пор не было спотовых закупок иракской нефти Basrah Medium или Basrah Heavy в текущем торговом цикле в Азии, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен",— отметили в публикации.
Газета.Ru
В мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году.
Lenta.ru

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