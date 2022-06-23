"По словам трейдеров, которые покупают и продают иракские сорта, до сих пор не было спотовых закупок иракской нефти Basrah Medium или Basrah Heavy в текущем торговом цикле в Азии, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен",— отметили в публикации.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет рабочую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным 25 июня в Санкт-Петербурге, сообщил в четверг близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
Отмечается, что 22 июня высокоточным оружием ВКС в районе Николаева было уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ и до 50 размещённых в ангарах боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства.