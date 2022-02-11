Будьте в Плюсе

Bloomberg: Россия нападет на Украину 15 февраля

В США считают, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.
Газета.Ru
Россия, отмечено в материале агентства
, планирует напасть на соседнее государство 15 февраля.
Телеканал 360°
Киев и западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной.
РИА Новости
Российский МИД накануне обвинил властей западных стран и СМИ в сговоре «в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Bloomberg: Россия «может напасть на Украину» 15 февраля
RT на русском19:17
Американское агентство Bloomberg: Россия может «напасть» на Украину во вторник, 15 февраля
РИА Новости18:47
Bloomberg сообщил о дате «вторжения» на Украину
Царьградвчера в 15:29
Агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину
Lenta.ru18:17
Вlооmbеrg: датой нападения России на Украину станет 15 февраля
Телеканал 360°18:01
Bloomberg: Россия нападет на Украину 15 февраля
Газета.Ruвчера в 15:40
Агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на Украину
Известия18:40

Интересное

Павел Прилучный объявил о расставании с Мирославой Карпович

Актер Павел Прилучный дал новый повод для слухов о расставании с Мирославой Карпович.
Центральная Служба Новостей00:30

Салливан: Китай столкнется с последствиями, если смирится с «вторжением» РФ на Украину

Ранее Салливан уже заявлял, что санкции США в отношении РФ за гипотетическое вторжение на Украину могут затронуть экономику Китая.
ТАССвчера в 15:02

Reuters: США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT, санкции коснутся банков

США и ЕС завершают работу над пакетами санкций против России, которые будут введены в случае ее вторжения на Украину.
РБК17:33

Белый дом: Россия согласилась провести телефонный разговор Путина и Байдена в субботу

Россия согласилась с просьбой США провести телефонный разговор президентов двух стран в субботу, хотя сама предлагала организовать его в понедельник, сообщил Белый дом.
РИА Новости17:26

Politico: президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой нападения России на Украину

Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.
РИА Новости00:46

РИА Новости: дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину

Дипломаты и сотрудники консульств России начали покидать Украину.
Lenta.ru01:11

Глава ЦБ Набиуллина назвала высокую инфляцию индикатором нарастающего перегрева экономики

Высокая инфляция является индикатором нарастающего перегрева экономики, и этот перегрев будет усиливаться, если не принимать мер по возвращению экономики к сбалансированному росту, подчеркнула она.
ПРАЙМвчера в 07:32

Эксперт Гиринский: в 2022 году пенсионеров освобождают от уплаты части налогов и пошлин

Для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
РИА Новости20:15

Лыжные гонки, зимняя Олимпиада — 2022: когда начнётся эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женской лыжной эстафете 4х5 км. Начало соревнований запланировано на 10:30 мск.
Чемпионат20:00

Знакомый Тодоровского заявил, что Брик умерла в Лос-Анджелесе и не от COVID-19

Евгения Брик лечилась в Лос-Анджелесе, скончалась там же.
News.ruвчера в 03:20