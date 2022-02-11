Газета.RuBloomberg: Россия нападет на Украину 15 февраляХорошо ли подобран заголовок?ДаНетВ США считают, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.Газета.RuРоссия, отмечено в материале агентства, планирует напасть на соседнее государство 15 февраля.Телеканал 360°Отмечается, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев.Lenta.ruЗапад неоднократно обвинял Россию в готовящемся "вторжении" на территорию Украины.Газета.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuLife.ruВечерняя МоскваЭкономика сегодняPravda.RuЦарьградREGNUMРЕН ТВКомсомольская правдаИзвестияНациональная служба новостейПолитика СегодняФАНТелеканал 360°ПолитРоссияНародные новостиПодробнее о событииАмериканское агентство Bloomberg: Россия может «напасть» на Украину во вторник, 15 февраляРИА Новости18:47Bloomberg: Россия нападет на Украину 15 февраляГазета.Ruвчера в 15:40Вlооmbеrg: датой нападения России на Украину станет 15 февраляТелеканал 360°18:01СМИ заявили о риске вторжения России на Украину 15 или 16 февраляКоммерсантъ17:31Bloomberg назвал новую дату вторжения России на УкраинуИА Новороссия16:07Агентство Bloomberg назвало 15 февраля датой «вторжения» России на УкраинуLenta.ru18:17Bloomberg сообщил о дате «вторжения» на УкраинуЦарьградвчера в 15:29Показать ещёОценить410Поделиться