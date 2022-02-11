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Bloomberg: Россия нападет на Украину 15 февраля

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В США считают, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.
Газета.Ru
Россия, отмечено в материале агентства
, планирует напасть на соседнее государство 15 февраля.
Телеканал 360°
Отмечается, что действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев.
Lenta.ru
Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся "вторжении" на территорию Украины.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Американское агентство Bloomberg: Россия может «напасть» на Украину во вторник, 15 февраля
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Bloomberg: Россия нападет на Украину 15 февраля
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Вlооmbеrg: датой нападения России на Украину станет 15 февраля
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