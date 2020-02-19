Экономика
Новая газетаBloomberg: Россия напечатает 300 миллионов банкнот для Венесуэлы
Россия напечатает 300 миллионов купюр боливаров для Венесуэлы. Соответствующий заказ получил российский «Госзнак», сообщает Bloomberg. По контракту, копия которого есть в распоряжении агентства, на партию этих купюр Венесуэла потратит 7,4 миллиона долларов.
Читать в источнике
Оценить99
с чего всё началось
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.Ведомостивчера в 01:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Общество
Борт из Уханя прибывает на Украину
Общество
Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes
Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила список богатейших женщин России, пишет в четверг журнал Forbes.
Армия и оружие
Неизвестный беспилотник сблизился с самолётом Шойгу в небе над Европой
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
Шоу-бизнес
Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова
Происшествия
Девять человек стали жертвами стрельбы в немецком Ханау
Неизвестный с огнестрельным оружием напал на две кальянные немецкого Ханау, а позже продолжил стрельбу на улицах города.
Здоровье
Американские ученые рассказали, как принимать аспирин правильно
Американские ученые заявили, что аспирин следует назначать, исходя из клинической картины здоровья каждого пациента, поскольку это лекарство может быть небезопасным в случае первичной профилактики.
Политика
Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы
Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета
Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
Политика
Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом
Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
Футбол
Руководство «Зенита» не предложит Шатову новый контракт
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не предложил хавбеку сине-бело-голубых Олегу Шатову новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока, главу компании ProSportsManagement Германа Ткаченко.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российскую бронемашину с дороги в Сирии.
Армия и оружие
Депутат Рады предложил создать «зону отчуждения» в Донбассе
Лидер украинской парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил о необходимости создать в Донбассе "зону отчуждения".
Экономика
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
Общество
Татьяна Голикова объяснила запрет китайцам на въезд в Россию
Накануне премьер Михаил Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию. Мера вступит в силу с полуночи 20 февраля.
Общество
Батурина продаст отель в Дублине за 85 млн евро
Происшествия
В Канаде произошло ДТП с участием 200 автомобилей
ДТП с участием 200 автомобилей, в ходе которого пострадали десятки человек, произошло в канадском городе Монреаль, 19 февраля передает Radio Canada.
Общество
Россияне рассказали о причинах переработок
Главной причиной переработок 70% руководителей и рядовых сотрудников назвали количество задач, которые не получается вовремя завершить.
Общество
Названы самые популярные подарки мужчинам на 23 февраля
Самыми популярными подарками мужчинам к Дню защитника Отечества от российских женщин оказались предметы гардероба.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Шоу-бизнес
Супруга Диброва сообщила о его состоянии после микроинсульта
Полина сообщила о том, как чувствует себя ее супруг после госпитализации в своем аккаунте Instagram.
Общество
ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах
Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов.
Политика
Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования
Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
Наука
Мужскую плодовитость научились измерять при помощи чипа
Плодовитость мужчин измеряется не только в подвижности и концентрации сперматозоидов в образце эякулята.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию
Происшествия
В Крыму автомобиль сбил насмерть двух женщин
Происшествия
Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами
Как полицейские из регионов обеспечивались жильем Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью.