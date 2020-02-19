с чего всё началось

Россия напечатает 300 миллионов купюр боливаров для Венесуэлы. Соответствующий заказ получил российский «Госзнак», сообщает Bloomberg. По контракту, копия которого есть в распоряжении агентства, на партию этих купюр Венесуэла потратит 7,4 миллиона долларов.

Bloomberg: Россия напечатает 300 миллионов банкнот для Венесуэлы

Здоровье Американские ученые рассказали, как принимать аспирин правильно Американские ученые заявили, что аспирин следует назначать, исходя из клинической картины здоровья каждого пациента, поскольку это лекарство может быть небезопасным в случае первичной профилактики.

Политика Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.

Происшествия В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку при взлете в Магадане, на борту находились 14 человек, двое из них пострадали, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Политика Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.

Футбол Руководство «Зенита» не предложит Шатову новый контракт Гендиректор «Зенита» Александр Медведев не предложил хавбеку сине-бело-голубых Олегу Шатову новый контракт, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на агента игрока, главу компании ProSportsManagement Германа Ткаченко.

Происшествия Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.

Экономика Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.

Происшествия В Канаде произошло ДТП с участием 200 автомобилей ДТП с участием 200 автомобилей, в ходе которого пострадали десятки человек, произошло в канадском городе Монреаль, 19 февраля передает Radio Canada.

Общество Россияне рассказали о причинах переработок Главной причиной переработок 70% руководителей и рядовых сотрудников назвали количество задач, которые не получается вовремя завершить.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,1% Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы более чем на 6%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Политика Главные программы Евросоюза могут остаться без финансирования Саммит лидеров стран Евросоюза должен прийти к согласию относительно расходов по семилетнему бюджету на 2021−2027 годы, в противном случае финансирование ключевых программ ЕС может быть сорвано.