Экономика
Новая газетаBloomberg: Россия напечатает 300 миллионов банкнот для Венесуэлы
Россия напечатает 300 миллионов купюр боливаров для Венесуэлы. Соответствующий заказ получил российский «Госзнак», сообщает Bloomberg. По контракту, копия которого есть в распоряжении агентства, на партию этих купюр Венесуэла потратит 7,4 миллиона долларов.
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Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.Ведомостивчера в 01:56
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