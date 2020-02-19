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Новая газетаНовая газетаBloomberg: Россия напечатает 300 миллионов банкнот для Венесуэлы

Россия напечатает 300 миллионов купюр боливаров для Венесуэлы. Соответствующий заказ получил российский «Госзнак», сообщает Bloomberg. По контракту, копия которого есть в распоряжении агентства, на партию этих купюр Венесуэла потратит 7,4 миллиона долларов.
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с чего всё началось
Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
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