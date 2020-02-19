с чего всё началось

Россия напечатает 300 миллионов купюр боливаров для Венесуэлы. Соответствующий заказ получил российский «Госзнак», сообщает Bloomberg. По контракту, копия которого есть в распоряжении агентства, на партию этих купюр Венесуэла потратит 7,4 миллиона долларов.

Bloomberg: Россия напечатает 300 миллионов банкнот для Венесуэлы

Происшествия Стрелка из кальянных в Ханау нашли дома мертвым Полиция земли Гессен нашла тела двух человек в квартире в Кессельштадте. Один из них — предполагаемый стрелок из кальянных в Ханау.

Происшествия ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Политика Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом Существует реальная опасность того, что Россия договорится с западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.

Технологии Умер изобретатель команд «Cut», «Copy» и «Paste» В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v).

Шоу-бизнес Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.

Политика Путин объяснил выбор Мишустина на пост главы правительства Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС сообщил, что при выборе кандидатуры на пост нового руководителя правительства Михаила Мишустина не было в первоначальном списке.

Политика МИД Турции сообщил о возможных переговорах Эрдогана и Путина Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил в эфире ТВ, что пока на переговорах с российской стороной по Идлибу не достигнуто той точки, где хотелось бы находиться.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.