Энергетика
КоммерсантъBloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника. По его словам, в сложившихся обстоятельствах увеличивать производство бессмысленно.
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Общество
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Основой возрожденной «Волги», по замыслу художников, мог бы стать отечественный представительский седан Aurus Senat.
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Депутаты Мосгордумы в среду в ходе внеочередного заседания в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает установление ответственности за нарушение режима самоизоляции, москвичам может грозить штраф до 5 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 300 тысяч рублей, передает корреспондент РИАМО.
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Уволен министр здравоохранения Омской области
Об увольнении Вьюшкова рассказал «Город55» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.
Армия и оружие
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