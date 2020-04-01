Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъBloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника. По его словам, в сложившихся обстоятельствах увеличивать производство бессмысленно.
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с чего всё началось
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
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