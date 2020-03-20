Путин известен тем, что не поддается давлению.

Президент Владимир Путин не станет просить Эр-Рияд "о перемирии" в нефтяной войне, пишет Bloomberg. По информации агентства, российские власти были готовы к падению цен на нефть после разрыва сделки с Саудовской Аравией.

Bloomberg: Россия не попросит саудитов перемирия в нефтяной войне

Энергетика Саудовская Аравия передумала давать обещанные скидки на поставки нефти Эр-Рияд, 20 марта 2020, 14:03 — REGNUM Скидок на поставки нефти в рамках условий контракта, которые ранее обещали предоставить Саудовская Аравия и Ирак из-за рекордного роста ставок на перевозку танкерами, покупатели так и не получат.

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