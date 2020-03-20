Общество

Газета.RuГазета.RuBloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Россия не планирует сдаваться в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники. По сведениям агентства, российские власти были готовы к обвалу цен на энергоносители до $20 за баррель и давно готовились к этому кризису.
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