Общество
Газета.RuBloomberg: Россия не сдастся в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия не планирует сдаваться в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники. По сведениям агентства, российские власти были готовы к обвалу цен на энергоносители до $20 за баррель и давно готовились к этому кризису.
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Общество
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из стран Европы
Большинство людей, заболевших в столице, прилетели из европейских стран. Отмечается, что среди них есть двое несовершеннолетних.
Происшествия
Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест
Ленинский суд Воронежа по ходатайству следствия отправил под домашний арест бывшего вице-мэра города Алексея Антиликаторова.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Общество
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Жукову заменили на Манежной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о нокаутах Кадырова
Скандально известный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о большой роли президента Чечни Рамзана Кадырова в своей подготовке к следующему бою.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон временно заменят Елизавету II
По предположениям журналистов, займутся этим принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Шоу-бизнес
Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с 65-летием
Последняя тоже поздравила отца с днем рождения, опубликовав фотографии из своего детства и с недавней встречи со звездой «Крепкого орешка».
Армия и оружие
Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии
Российский вертолет с военными на борту устроил сверхнизкий полет над водами Средиземного моря у берегов Сирии, пишет Al-Masdar News.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Политика
В США призвали не делать из России изгоя
В США призвали не делать из России государство-изгоя, так как это может привести к укреплению ее связей с Китаем.
Политика
МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа
Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Наука
В России начаты испытания вакцины от коронавируса
Роспотребнадзор России сообщает, что государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» разрабатываются прототипы вакцин от коронавируса.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Общество
В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву
Подмосковная полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение убившему аспирантку историку
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинение Олегу Соколову, бывшему доценту Санкт-Петербургского университета, убившего аспирантку.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «ВИА Гра» впервые показала лицо сына
Малыш Мартин появился на свет в 2018 году. Экс-солистка группы «ВИА Гра» не публиковала снимки ребенка в соцсетях.
Общество
Генпрокуратура: политологу Соловью грозит штраф за фейк о коронавирусе
По информации Генпрокуратуры, господин Соловей заявил, что «в РФ имеется порядка 1,6 тыс. подтвержденных случаев смерти людей от коронавируса с середины января 2020 года, а количество инфицированных оценивается в 130–180 тыс.».
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G
В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Армия и оружие
Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты
США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Политика
Двоюродный племянник Путина создаст партию
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин сообщил о создании своей партии.
Общество
По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай
По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
Общество
Стабильным назвали состояние главного инфекциониста Ставрополья
Представители краевого Минздрава рассказали о том, что состояние находящейся в реанимации главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой можно назвать стабильным Есть вероятность, что женщина, прилетевшая из Испании, заражена коронавирусом.