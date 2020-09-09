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Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.В источнике
С чего всё началось
Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает
 издание Bloomberg.
Вести.Ruвчера в 08:59
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Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом

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Аналитики рассказали о влиянии пандемии на российскую экономику

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Стало известно, как пандемия повлияла на экономику России

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Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфаксвчера в 11:07
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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 72-летней годовщины основания КНДР, передаёт Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.
RT на русском23:45

В Японии экстренно сел самолет из-за пассажира без маски

Токио, 9 сентября 2020, 06:52 — REGNUM Пилот пассажирского самолета, принадлежащего японскому авиаперевозчику Peach Aviaton, принял решение посадить самолет из-за пассажира, отказавшегося надеть медицинскую маску во время полета, передает телеканал NHK.
REGNUM23:52
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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ДНР инициирует заседание контактной группы для деэскалации ситуации в Донбассе

Донецкая Народная Республика (ДНР) предлагает созвать внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 9 сентября в целях деэскалации ситуации на линии соприкосновения.
ТАССвчера в 16:23

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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