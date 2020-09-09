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Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.В источнике
С чего всё началось
Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, сообщившей о более чем 1 миллионе случаев заболевания Covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем большинство других крупных экономик, отмечает
 издание Bloomberg.
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