Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран
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Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.В источнике
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