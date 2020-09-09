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REGNUM
REGNUM

Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.В источнике
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ИноСМИ

Bloomberg (США): российская экономика переживает пандемию лучше, чем многие опасались (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 03:51
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Lenta.ruвчера в 06:27
Piter.tv

Стало известно, как пандемия повлияла на экономику России

Piter.tvвчера в 04:09
РИА Новости

Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом

РИА Новости19:58
ПРАЙМ

Аналитики рассказали о влиянии пандемии на российскую экономику

ПРАЙМвчера в 03:43
РБК

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

РБКвчера в 03:00
Expert.ru

Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

Expert.ruвчера в 02:33

Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко
РБК22:49
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Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от двух до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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ДНР инициирует заседание контактной группы для деэскалации ситуации в Донбассе

Донецкая Народная Республика (ДНР) предлагает созвать внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 9 сентября в целях деэскалации ситуации на линии соприкосновения.
ТАССвчера в 16:23

Законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии внесен в Госдуму

Москва, 8 сентября 2020, 12:34 — REGNUM Законопроект, обязывающий Пенсионный фонд России (ПФР) выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября.
REGNUMвчера в 05:34
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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