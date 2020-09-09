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Bloomberg: Россия оказалась подготовлена к кризису лучше других стран

Нью-Йорк, США, 9 сентября 2020, 06:17 — REGNUM Экономика России оказалась устойчивой к «коронавирусному» кризису лучше, чем экономики других стран, и по итогу всего периода её перспективы будут не столь печальными, как ожидалось.В источнике
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Россию похвалили за подготовленность к новому кризису

Компания02:06
Lenta.ru

Россию похвалили за подготовленность к кризису

Lenta.ruвчера в 06:27
Expert.ru

Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

Expert.ruвчера в 02:33
ИноСМИ

Bloomberg (США): российская экономика переживает пандемию лучше, чем многие опасались (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 03:51
ПРАЙМ

Аналитики рассказали о влиянии пандемии на российскую экономику

ПРАЙМвчера в 03:43
РБК

Аналитики оценили влияние пандемии на экономику России

РБКвчера в 03:00
Piter.tv

Стало известно, как пандемия повлияла на экономику России

Piter.tvвчера в 04:09

Американская киноакадемия вводит «расовый стандарт» в премию «Оскар»

Беверли-Хиллз, США, 9 сентября 2020, 07:14 — REGNUM Претендующие на премию «Оскар» фильмы с 2024 года должны будут соответствовать новым правилам, в частности, не притеснять расовые этнические, сексуальные и прочие меньшинства.
REGNUM00:14
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Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому после избиения в Киеве, сообщается во вторник на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".
РИА Новости18:20
16

МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости, что пока не располагает сведениями по вопросу возможного задержания члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Максима Знака.
РИА Новости02:29
19

Поветкин назвал братскими народы РФ, Белоруссии и Украины

Профессиональный боксер, защищающий интересы отечественного спорта на мировом ринге и выступающий в супертяжелой весовой категории, Александр Поветкин прокомментировал свое отношение к нынешней ситуации, которая возникла между Россией, Беларусью и Украиной.
CT newsвчера в 16:43

В Индии обнаружены останки ранее не известного науке древнего примата

Ученые из колледжа Хантер (Нью-Йорк) рассказали о своем открытии в журнале Proceedings of the Royal Society B.Само обнаруженное ископаемое — нижний коренной зуб, принадлежавший примату, чей род или вид до сих пор не были известны науке — Kapi ramnagarensis.
Машины и Механизмы23:01

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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